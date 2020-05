Responsabilità e sfide del legale d'impresa in epoca coronavirus

Le accresciute responsabilità dei legali di impresa durante l'emergenza Covid-19. La multidisciplinarietà delle loro competenze tra diritto, economia, capacità manageriali e soft skills. La mancata equiparazione con gli avvocati e l'assenza del legal privilege nei loro rapporti con l'azienda. I potenziali conflitti di interesse tra management e società nel caso di indagini penali.

Questi i temi oggetto del webinar «Legale d'impresa. Una metamorfosi dopo il crash? Compliance, Comunicazione, Governance», organizzato dallo studio di comunicazione The Skill con l'Aigi (Associazione italiana Giuristi d'Impresa).



Giorgio Martellino (Direttore legale Avio) ha fatto il punto sui progetti dell'Aigi, accelerati dall'epidemia, sul ruolo di "presidio di legalità in azienda" e sulla digitalizzazione dei servizi legali: "C'è l'esigenza di organizzare la funzione legale come 'unit' che contiene nuove competenze informatiche, finanziarie, di IA e gestione del budget. Il rapporto del general counsel con il Ceo è cambiato: il primo acquisisce gli input per presentare al secondo un risk assessment con la soluzione complessiva. È chiaro che deve conoscere bene i numeri e il business dell'azienda".



Maurizio Bellacosa (avvocato dello Studio Severino e Associati e docente di Diritto penale alla L.U.I.S.S. di Roma) ha sottolineato l'importanza per l'in house legal della conoscenza di diritto e procedura penale se l'azienda finisce "sotto attacco: indagata ex legge 231 o sottoposta a perquisizione, che viene gestita dal legale interno prima che arrivi il penalista di riferimento". Suggerimenti, in quel caso: spirito di collaborazione con la polizia giudiziaria. Compliance, comunicazione e governance sono profili intrecciati.



Per Cosimo Pacciolla (Legal manager Q8) l'epoca Covid ha messo in risalto "l'ipertrofia legislativa e sanzionatoria che viviamo da anni. È cresciuta la liability delle imprese, fino all'equiparazione delle responsabilità tra persone fisiche e giuridiche e all'emersione di possibili conflitti di interesse tra la difesa dell'azienda e del management". Inoltre, la pandemia "ha dimostrato che la compliance non funziona come statica applicazione di norme e policy. Valutazione e gestione di profili di rischio devono essere concrete".



Antonio Matonti (Direttore legale Confindustria) ha fatto il punto sulle posizioni di Viale dell'Astronomia che si batte per "il riconoscimento legale del ruolo di giurista d'impresa, su cui c'è poca consapevolezza" e auspica un intervento del legislatore su possibili profili penali derivanti all'imprenditore dal considerare il contagio di dipendenti infortunio sul lavoro a fini previdenziali. Il Covid, poi, non causa la necessità di aggiornamento dei modelli richiesti dalla 231 "poiché i rischi sia indiretti (corruzione, reati contro la PA) che diretti (contagio sul lavoro) esistevano già e l'azienda era tenuta a mapparli". Il punto, tuttavia, in questa fase è rendere sempre più effettivi i protocolli di compliance. "Serve un engagement rafforzato dell'Organo di Vigilanza che offra informazioni costanti, tracci l'attività, segnali violazioni o anomalie".



Andrea Camaiora (Ceo di The Skill e esperto in comunicazione di vicende mediatico giudiziarie e di crisi) ha sottolineato come di giorno in giorno "aumentino le occasioni di collaborazione con i giuristi d'impresa nell'affrontare vicende mediatico giudiziarie e casi di crisi". Camaiora ha poi ribadito - anche alla luce di un manuale di recente pubblicazione - "la comunicazione come nuova frontiera della compliance in cui i comunicatori sono partner decisivi nella semplificazione dei linguaggi tecnici, amministrativi, burocratici, legali".



Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) si è focalizzato sull'apertura in epoca Covid da parte della magistratura di "gruppi di lavoro aperti ad esterni" su crisi d'impresa o responsabilità sanitaria. La prospettiva è quella di "un'osmosi tra esperienze" per ottenere "una sorta di prassi, una soft law" non vincolante ma utile alle decisioni. Quanto al discusso tema dell'equiparazione tra legali esterni ed interni, nonché dell'estensione del legal privilege ai secondi – oggi escluso dalla giurisprudenza - il punto ruota intorno al concetto di indipendenza dato che i giuristi d'impresa sono organici all'azienda: "Bisognerebbe immaginare per loro uno statuto speciale con una serie di contrappesi forti sulla base di un concetto di legalità diffusa che non si limiti a forze dell'ordine e magistrati ma coinvolga tutti come attori".



Chiara Gentile (Direttore legale De Cecco, prima in Peroni) ha ricordato come il Covid abbia potenziato i compiti del legale interno sotto il profilo della compliance e delle skills informatiche, nonché il suo ruolo di "responsabilità sociale nell'individuare aree di miglioramento per evitare che gli eventi negativi si ripetano".



Il presidente onorario dell'Aigi, l'avvocato Ermanno Cappa, ha argomentato che "nessun imprenditore intelligente si metterebbe in casa uno yesman", ricordando le virtù fondamentali del buon legale interno: "Conoscenza eccellente del diritto e grande capacità manageriale per lui, senso sociale per la collettività".



Alla tavola rotonda online, introdotta da Federica Fantozzi (responsabile comunicazione legale di The Skill), hanno partecipato alcuni legali tra cui Marco Bolognini, fondatore dello studio Maio Legal, che da Madrid ha elogiato la professionalità dei legali delle filiali spagnole di multinazionali italiane durante il Covid, Giuseppe Fornari, penalista d'impresa, Gabriele Fava, giuslavorista e vice presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Matteo Benozzo, partner di Pavia e Ansaldo e docente di Diritto ambientale all'Università di Macerata, Gianluca Massimei, partner di Nctm, Andrea Montanari e Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati.