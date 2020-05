Gitti, BonelliErede, Simmons, Trotter ed E&Y per l'integrazione di Medi-H-Art in Service Med

Gitti and Partners, con i soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, insieme a Giulia Fossati Zunino, Emanuele Li Puma, Marco Bertucci, Nicola Malta e Francesca Annibale, per gli aspetti corporate, ed Elisa Mapelli, per gli aspetti labour, ha assistito Service Med, società controllata da Neuberger Berman AIFM, per conto del fondo Atlante Private Equity, nell'operazione di integrazione con la società Medi-H-Art. Il Professor Ottavio Nocerino ha assistito la società per gli aspetti relativi alla fusione.



BonelliErede, con il socio Gianfranco Veneziano, insieme a Giulia Romagnoni e Federica Venegoni, ha assistito Giuditta Rossetti e Matteo Anna Rossetti, soci di Medi-H-Art.

Simmons & Simmons, con il socio Davide D'Affronto, coadiuvato da Alessandro Elisio, Cettina Merlino eFilippo Neri ha assistito le banche finanziatrici di Service Med.



Advisor finanziario dei soci di Medi-H-Art è statoTrotter Studio Associato, con Fabio Maria Venegoni e Roberto Todisco.



E&Y, ha assistito Service Med e Medi-H-Art per lefinancial e tax due diligence, con un team guidato dai soci Daniela Gianni e Gianni Panconi.



Lo studio notarile Zabban - Notari - Rampolla & Associati, con il notaio Federico Mottola Lucano, ha seguito gli aspetti notarili dell'operazione