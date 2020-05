RFI con Deloitte Legal per la ripartenza del cantiere del Passante Alta Velocità di Firenze

Deloitte Legal ha assistito RFI (Gruppo FS), nella negoziazione e strutturazione dell'accordo sottoscritto ieri con i Commissari Straordinari del Gruppo Condotte, che fa ripartire la costruzione del passante ferroviario ad alta velocità e della nuova stazione AV del nodo di Firenze. In base all'accordo, oggetto di autorizzazione da parte del MISE e di specifica concertazione con le parti sociali, RFI subentra nella realizzazione dei lavori attraverso una società di scopo, Infrarail Firenze, appositamente costituita ed interamente controllata. Le opere dovrebbero ripartire in pochi mesi, comunque non oltre la fine del 2020.



Si tratta di un'operazione strategica per la ripartenza del sistema infrastrutturale del Paese, della Toscana e di Firenze. E che produce, anche nell'immediato, ulteriori significativi impatti sociali, con il mantenimento e la crescita dei valori occupazionali (40 dipendenti in forza al Gruppo Condotte passeranno ad Infrarail Firenze, che poi occupera' circa 250 persone tra operai, tecnici e impiegati) ed una forte spinta alle imprese dell'indotto sul territorio.



Deloitte Legal ha assistito RFI con il team guidato da Francesco Brunelli e coordinato da Federica Cosimelli con il supporto di Marco Gambalonga.



Lo stesso team aveva già assistito RFI nel 2019 nell'operazione di subentro nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria della Regione Umbria. La prima di questa tipologia in Italia ed anch'essa caratterizzata dagli immediati impatti sociali sul fronte occupazionale, così come su quelli dell'indotto del territorio e dell'efficienza del sistema di trasporto regionale.