In Gazzetta il Decreto sull'emersione di rapporti di lavoro

gazzetta ufficiale

a cura della Redazione PLUS PLUS DIRITTO



Pubblicato nella G.U.R.I. (Serie Generale n. 137 del 29-5-2020) il DECRETO 27 maggio 2020 del Ministero dell'interno recante Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro.

Visto l'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che detta disposizioni sulla emersione di rapporti di lavoro, con l'art. 1 del nuovo D.M i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.



Le disposizioni del decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare