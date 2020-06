Monique Sasson entra come Of Counsel in D|R Arbitration & Litigation, la boutique specializzata in contenzioso e arbitrato fondata a fine 2018 dai professori Maria Beatrice Deli e Giacomo Rojas Elgueta.



Sasson andrà a rafforzare ulteriormente la practice di arbitrato internazionale (commerciale e degli investimenti) che, insieme al litigation e all'arbitrato domestico, caratterizza il progetto e l'attività di D|R Arbitration & Litigation.



Monique Sasson, dopo aver iniziato la sua carriera professionale in Italia, ha conseguito un Ph.D. in diritto internazionale all'Università di Cambridge ed ha oggi al suo attivo più di venti anni di esperienza nella gestione di controversie internazionali. È avvocato a Milano e New York ed è solicitor nel Regno Unito.



L'ingresso di Monique Sasson si inserisce nella strategia di sviluppo dello Studio che pone al fianco dei Soci fondatori due Of Counsel di riconosciuta esperienza: Monique Sasson nel settore dell'arbitrato internazionale e Guia Viligiardi, già in prima linea nella gestione del contenzioso fin dall'apertura dello Studio.



Guia Viligiardi ha lavorato per oltre quindici anni presso un noto Studio milanese, rappresentando clienti in contenziosi di rilievo nazionale. Avvocato in Milano, è specializzata in diritto civile, commerciale e societario.



Entrambe le professioniste opereranno principalmente dalla sede milanese di D|R Arbitration & Litigation.