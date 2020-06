P101 SGR S.p.A. ha concluso un'operazione di investimento in App Quality S.r.l., piattaforma italiana leader nelle attività di crowdtesting: gli studi coinvolti

P101 SGR S.p.A. (P101), in qualità di lead investor, ha concluso un'operazione di investimento in App Quality S.r.l., piattaforma italiana leader nelle attività di crowdtesting, sottoscrivendo un aumento di capitale tramite i fondi Programma 102 e Italia 500, fondo nato dalla collaborazione tra Azimut Libera Impresa SGR e P101. Nell'investimento hanno partecipato anche Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2, già nel capitale della società insieme a Digital360.

Chiomenti ha assistito il lead investor P101 con un team composto dal senior associate Edoardo Canetta e dall'associate Matteo Berti mentre lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (che aveva già assisto IAG, Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2 nell'investimento del 2017) ha assistito App Quality, il socio co-fondatore Luca Manara (confermato CEO della società), IAG e il resto dei soci attuali, con un team guidato dal socio Francesco Selogna, coadiuvato dalla senior associate Lucia Occhiuto e dagli associate Alberto Elmi e Fiorenza Fortunato, per gli aspetti corporate ed M&A, nonché dal socio Emanuele Panattoni e dall'associate Giulia Magni, per gli aspetti di diritto del lavoro.