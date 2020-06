SCOUTING CAPITAL ADVISORS ASSISTE POGGIPOLINI NEL CLUB DEAL PROMOSSO DA CHERRY BAY CAPITAL (CBC)

Scouting Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo della famiglia Poggipolini nella complessa negoziazione con un team composto da Marco Musiani, Managing Partner, Dino Orlandini, Managing Director e Riccardo Donadel, Associate. Sono intervenuti in qualità di advisor sell-side anche BLF Studio Legale con gli avvocati Giuseppe Forni, Partner e Giovanni Ludergnani, Senior Associate, in qualità di advisor legale, e lo Studio Margotto con i professionisti Marcello Margotto e Simona Piermattei.



Per CBC Group ha agito in qualità di advisor KPMG con un team composto da Massimiliano Di Monaco, Partner e Dario Marasco, Senior Manager per la due diligence finanziaria, Fabio Avenale, Partner e Gabriele Davi, Manager per la due diligence fiscale e l'avv. Alberto Cirillo, Partner e l'avv. Giovanni Testa, Senior Lawyer per la due diligence legale ed in qualità di advisor legale - tributario lo studio Belluzzo International Partners con un team composto da Luigi Belluzzo, Partner, l'avv. Stefano Serbini, Partner e l'avv. Giovanna Mazza.