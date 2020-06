BonelliErede con Aviva Italia nella stipula del contratto con Guidewire Software

Il Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale di BonelliErede ha assistito Aviva Italia S.p.A. nella stipula del contratto per la fornitura in modalità SAAS della piattaforma telematica assicurativa InsuranceSuite con Guidewire Software Inc.

Il progetto unisce il know-how di Aviva Italia S.p.A. e le principali competenze di Guidewire per la trasformazione strategica dell'attività assicurativa attraverso le tecnologie più innovative.

BonelliErede ha assistito Aviva Italia S.p.A. con un team composto dal partner Alessandro Musella e dal senior associate Luca Rapetti, entrambi membri del Focus Team, e con la collaborazione dell'ufficio legale interno di Aviva in Italia rappresentato dal General Counsel Luca Gentile e da Adriano Solinas