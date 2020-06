BonelliErede, Dentons, Lipani Catricalà & Partners e Rödl & Partner nel progetto di rigenerazione urbana dell'ex area Expo Milano 2015

Sottoscritta la convenzione urbanistica tra i Comuni di Milano e Rho, Arexpo S.p.A. e Lendlease S.r.l. avente ad oggetto l'attuazione, lo sviluppo e la gestione del programma di rigenerazione urbana dell'area MIND© (ex area Expo Milano 2015), che prevede un investimento di circa 2 miliardi.

Dentons, con il partner Federico Vanetti, ha prestato assistenza a Lendlease, quale advisor di Arexpo, nell'impostazione e definizione del PII (Piano Integrato d'Intervento) che programma la trasformazione urbanistica dell'area MIND©, che prevede lo sviluppo di circa 475.000 mq di funzioni private urbane, oltre alla realizzazione di importanti infrastrutture e opere pubbliche e di interesse generale (Nuovo Ospedale, Human Technopole, Campus Universitario). L'avvocato Vanetti, in particolare, ha curato la stesura delle NTA e dello Schema di convenzione urbanistica, nonché le procedure di approvazione del PII, partecipando al confronto con le amministrazioni comunali coinvolte.

Lendlease è stata inoltre assistita da BonelliErede con un team integrato da molteplici professionalità specializzate nel real estate, PPP e project finance. In particolare, il team - guidato dai partner Catia Tomasetti e Matteo Bonelli e composto dalla managing associate Giovanna Zagaria, che ha svolto il ruolo di project manager, dalla senior associate Daniela De Palma e dall'associate Giulia Pandimiglio - ha assistito la società sin dalla fase di consultazione preliminare degli operatori di mercato, nel processo di selezione dell'aggiudicatario conclusosi, da ultimo, con la sottoscrizione della concessione per il diritto di superficie tra Arexpo e Lendlease in forza della quale quest'ultima attuerà gran parte degli interventi previsti dal PII.

Lendlease è stata, infine, assistita anche da Rödl & Partner in relazione a tutti gli aspetti di natura fiscale legati all'operazione nonché in relazione ai principi contabili nazionali e internazionali. Il team è stato guidato dall'associate partner Claudio Finanze coadiuvato dagli associate Paolo Zani e Stefania Gestra.

Arexpo S.p.A. è stata assistita per tutti gli aspetti relativi all'operazione dallo studio Lipani Catricalà & Partners, con un team guidato dai partner Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Luigi Mazzoncini, coadiuvati da Anna Mazzoncini.