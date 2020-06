BonelliErede e GOP nella cessione del 70,77% del capitale sociale di Farbanca S.p.A. a Banca Ifis

BonelliErede e lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners sono gli advisor coinvolti nella cessione da parte di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa ("BPVI LCA") della partecipazione in Farbanca S.p.A. - istituto specializzato nel credito alle farmacie e alla sanità - per una quota corrispondente al 70,77% del suo capitale sociale a Banca Ifis S.p.A.

Il contratto di compravendita azionaria è soggetto alle condizioni sospensive regolamentari di legge.

BonelliErede ha assistito l'acquirente Banca Ifis con un team composto dal partner Giuseppe Rumi e dal senior counsel Monica Fantino, insieme ai partner Andrea Carta Mantiglia, Marco Arato e Vittorio Allavena, coadiuvati dall'associate Francesco Loizzi per i profili corporate e dal managing associate Andrea Savigliano per gli aspetti regolamentari.

GOP ha assistito BPVI LCA per gli aspetti legali con un team guidato dai partner Francesco Selogna e Giuseppe Velluto, coadiuvati dagli associates Stefano Castoldi ed Alberto Elmi. Per gli aspetti finanziari BPVI LCA si è avvalsa della consulenza di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.