Fastweb acquisisce Cutway: gli studi coinvolti

Bologna, 5 giugno 2020 - Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e lo studio legale De Lorenzi Miccichè Scalera Spada – Avvocati Associati hanno assistito, rispettivamente, Cutaway e Fastweb nell'operazione con cui Fastweb ha acquisito Cutaway (società specializzata in progetti ICT) e la sua controllata Cutaway Solution.

Con l'operazione, seguita dal team legale interno di Fastweb guidato da Filippo Vicariotto ed Elisabetta Romani, Fastweb mira a rafforzare il proprio posizionamento di fornitore di servizi Cloud nel mercato Enterprise attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, affidabili e sicure e il consolidamento del centro di competenza ICT interno.

Fondata nel 2004, Cutaway è attiva nel settore della consulenza informatica, dello sviluppo di piattaforme, della progettazione, gestione e manutenzione di soluzioni ICT e Cloud e dello sviluppo, commercializzazione, gestione e manutenzione di soluzioni nell'ambito dei più diffusi programmi gestionali a livello aziendale come ERP e CRM, e in particolare in ambiente SAP.

GOP ha assistito i venditori soci fondatori di Cutaway Luca Tagliavia e Domenico Impelliccieri con un team guidato dal Partner Federico Dettori (in foto a sinistra) coadiuvato da Rodrigo Boccioletti e Arianna Paone.

De Lorenzi Miccichè Scalera Spada – Avvocati Associati ha assistito Fastweb con un team guidato dal partner Francesco De Lorenzi (in foto a destra).

AM&F Advisory ha agito quale advisor finanziario dei venditori con il Partner Mauro Casagrande.