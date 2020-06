LE AZIONI DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI: LA LEGGE 40 DAL 2004 A OGGI

procreazione medicalmente assistita





Francesca Re, Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Componente del Comitato dei Giuristi per le Libertà e Membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni

La legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) è stata progressivamente scardinata da una serie di decisioni di tribunali nazionali e internazionali. Attraverso numerose azioni giudiziarie, l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica (ALC) ha contribuito ad espungere dal testo normativo alcuni dei divieti più discriminatori, per ricondurre la legge nell'alveo del rispetto di principi fondamentali come quello all'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative.

Una delle prime e più significative azioni giudiziarie intraprese dall'ALC è quella che ha portato nel 2007 alla disapplicazione, da parte del Tar Lazio, delle Linee Guida che limitavano la diagnosi genetica preimpianto alla mera osservazione dell'embrione, non consentendo nessun tipo di intervento.

Altra decisione importante è quella proveniente dal Tribunale di Bologna che, nel 2009, anticipando la sentenza della Corte EDU ha consentito a una coppia portatrice sana di una malattia genetica di ricorrere alla PMA e di eseguire diagnosi genetica preimpianto per verificare lo stato di salute dell'embrione.

Molti dei ricorsi portati avanti dall'ALC si sono spinti oltre le decisioni di merito, fino a ottenere sentenze di incostituzionalità, iniziando un'opera di restyling della legge 40/2004.

Con la sentenza 151/2009 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite di produzione di tre embrioni, nonché l'obbligo del loro contestuale impianto, esigendo che il trasferimento avvenisse senza pregiudizio per la salute della donna. Decisivo anche l'intervento della sentenza 162/2014 che ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa. La sentenza 96/2015 ha consentito l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche mentre la sentenza 229/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata a evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili.

L'ALC è intervenuta anche dinanzi alle giurisdizioni internazionali, contribuendo all'affermazione di principi come quello sancito nel caso Costa e Pavan c. Italia in tema di diagnosi genetica preimpianto, nel quale la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 8 CEDU in tema di rispetto della vita privata e familiare, poiché ai ricorrenti, coppia fertile portatrice di fibrosi cistica, era stato negato l'accesso alla diagnosi preimpianto.

La Corte EDU ha sancito un passaggio fondamentale rispetto all'attuale tenore della legge 40/2004. Risulta ancora necessario individuare principi già espressi in tema di libertà procreativa dalla Corte EDU anche con riferimento ad altre legislazioni al fine di ricondurre nell'alveo del rispetto dei diritti umani le ultime disposizioni che ancora compromettono la tenuta costituzionale della legge 40/2004.



DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI TRA INTERVENTI DELL'ASSOCIAZIONE LUCACOSCIONI E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU