WEBINAR DELL'AMERICAN BAR ASSOCIATION SUL DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE

In programma per il 9 giugno alle ore 19.00



L'American Bar Association, con la sua sezione International Labor & Employment Law, organizza un Webinar durante il quale avvocati da tutto il mondo dibatteranno sull'attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 e i risvolti sul Diritto del Lavoro. Quali sono le misure di rientro sul luogo di lavoro che dovrebbero essere implementate per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti? Quali sono i problemi e le relative soluzioni sulle prospettive a lungo termine dell'adozione dello smart working? Questi sono alcuni dei temi che verranno trattati durante il Webinar in programma il 9 giugno alle 19.00.

Le esperienze e le professionalità di alcuni tra i migliori giuslavoristi al mondo potranno essere ascoltate partecipando al Webinar dell'ABA iscrivendosi tramite questo link. https://americanbar.zoom.us/meeting/register/tJIuceGrrTkuHdeD8eDEzS50j3-or4OZy4-9

"Questo Webinar è un'ottima occasione per poter affrontare tematiche giuslavoristiche importanti e ascoltare i pareri di avvocati provenienti da numerosi Paesi che in questo momento stanno affrontando l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus. – spiega l'avv. Cristiano Cominotto, Co-Chair dell'Outreach to International Lawyers Committee dell'ABA e Presidente di A.L. Assistenza Legale – La situazione emergenziale ha infatti aperto a numerose tematiche inerenti il Diritto del Lavoro di sensibile importanza giuridica. Le esperienze internazionali che verranno riportate saranno sicuramente un ottimo spunto per tutti i colleghi che parteciperanno."