Digital Talk dello studio CBA: Covid-19 e App di tracciamento. Rischi e tutele legali per le imprese

Lo studio CBA organizza per il 9 giugno, dalle 9 alle 10, un primo Digital Talk sul tema delle app di tracciamento e di una possibile declinazione per le imprese, valutandone possibili rischi e tutele legali.



L'esperienza dei paesi asiatici dimostra come le app sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare la diffusione del Coronavirus, mediante il tracciamento dei cittadini e il monitoraggio costante del loro stato di salute.



Adesso che la app Immuni è disponibile si pongono dei punti di domanda per gli imprenditori. Durante il Digital Talk alcuni professionisti dello studio CBA, il socio di Employment Gianvito Riccio, la counsel del team di Corporate, Milena Prisco con Marianna Vintadis, Head of Southern Europe di Kroll e Alessandro Monterosso, CEO e Co-Founder di PatchAi, introdotti e moderati nel dibattito dal socio di CBA Paolo Esposito, discuteranno della fattibilità e opportunità di utilizzare app create ad hoc per le imprese per realizzare auto-triage e tracciamento dei dipendenti.



Si accennerà ai temi legati al diritto del lavoro e delle policy aziendali da adottare discutendone fra legali e con le imprese e le start up innovative già attive su percorsi simili.



L'emergenza sanitaria ha infatti impresso un incredibile accelazione sul tema del digitale passando dai temi della Corporate Social Responsability a quelli della Corporate Digital Responsability imponendo logiche nuove e la necessità di trovare soluzioni inedite per il business.



Nel Digital Talk si discuterà quindi di tutele e rischi, di innovazione e progetticon visione e approccio problem solving.