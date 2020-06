PRIVATE EQUITY - GAMPACK, CONTROLLATA DA PROGRESSIO, INVESTE IN FUTURA ROBOTICA

Progressio SGR, gestore di fondi di investimento focalizzato sulle PMI italiane di eccellenza, investe in Futura Robotica - leader nella progettazione e realizzazione di macchine per il packaging secondario dedicate in particolare al food e alla cosmetica - tramite la sua controllata Gampack, anch'essa eccellenza nel settore del packaging secondario con macchine dedicate in particolare al settore beverage.

Giunge così a compimento la prima tappa di un percorso che mira alla creazione di un gruppo altamente specializzato nella produzione di soluzioni tecnologiche per il fine-linea nell'ambito del packaging secondario e terziario: una gamma completa di macchine automatizzate, dalla movimentazione robotica, astucciatura, incartonamento, fino alla pallettizzazione.

L'operazione è volta ad unire le esperienze tecnologiche e commerciali delle due aziende, con l'obiettivo di proporsi al cliente come interlocutore unico e specializzato per tutte le componenti del fine linea (packaging secondario e terziario), per tutti i settori merceologici (food & beverage; cosmetica; farmaceutica; ecc.) e tipologie di packaging primario (sia rigido che flessibile).

"La nostra partnership nasce dall'esigenza comune di guardare a nuovi mercati e dalla volontà condivisa di offrire al cliente soluzioni personalizzate, innovative e competitive" afferma Giuseppe Gazzola, Presidente di Gampack.

"Abbiamo aggiunto un primo importante tassello alla strategia di investimento che vede Gampack diventare il one stop shop del packaging secondario" aggiunge Filippo Gaggini, Amministratore delegato di Progressio.

Alessandro d'Arco, responsabile del team d'investimento di Progressio, dice: "Futura Robotica è il candidato ideale per una partnership con Gampack: non solo completa la gamma di prodotti offerti, ma contribuisce ad allargare significativamente il network commerciale delle Società e mette a fattor comune tecnologie al vertice dei rispettivi mercati".

Advisor:

Progressio è stata assistita da EY per le due diligence finanziaria e di business e dallo studio Russo De Rosa & Associati per la parte legale, fiscale e giuslavoristica.

Gampack opera nel settore dei macchinari e sistemi di imballaggio per il packaging secondario (incartonatrici e fardellatrici) completamente automatici e dedicati in particolare al settore beverage. Grazie alle caratteristiche delle sue macchine - solidità, affidabilità e velocità - e all'alto livello di servizio fornito al cliente, la società ha conquistato una posizione importante nella nicchia di riferimento, divenendo uno dei fornitori principali dei più importanti operatori del settore.

Futura Robotica è attiva nella progettazione e costruzione di sistemi di packaging secondario complessi per i quali è necessario l'ausilio della robotica. È focalizzata nei settori del food, pet food, caffè (capsule) e cosmetica.