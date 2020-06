GOP, Hogan Lovells e LMS nella cessione di Cattolica Life a Monument Re

Il Gruppo Cattolica ha perfezionato la conclusione di una complessa operazione societaria in relazione alla controllata irlandese Cattolica Life, consistita nell'acquisizione del 40% della medesima società da Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa e nella contestuale cessione del 100% al gruppo riassicurativo Monument Re.

Il Gruppo Cattolica è stata assistito, per gli aspetti legali, dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, con un team guidato dal partner Emanuele Grippo (in foto a sinistra), coadiuvato, per gli aspetti corporate ed M&A, dal senior associate Lucia Occhiuto e dall'associate Bruno Edoardo Marseglia e, per gli aspetti regolamentari, dal senior associate Marco Valdes. Lo studio Mason Hayes Curran ha affiancato GOP per gli aspetti di diritto irlandese.

NatWest Markets ha svolto la funzione di advisor finanziario per conto del Gruppo Cattolica in riferimento all'operazione.

Banca Popolare di Vicenza è stata assistita, per gli aspetti legali, da LMS studio legale con un team guidato dal partner Matteo Bascelli, assieme al counsel Elena Grigò e all'associate Riccardo di Carlo, e, per gli aspetti finanziari, dalla società Arche Advisor S.r.l. con un team guidato dal CEO Roberto Leuzzi.

Monument Re Limited è stata assistita da Hogan Lovells e da McCann FitzGerald. Per Hogan Lovells ha operato un team coordinato dal socio corporate M&A Francesco Stella (in foto a destra) e composto anche dai senior associate Martina Di Nicola (corporate) e Pierluigi Feliciani (corporate), dalla counsel Silvia Lolli (regolatorio) e dalla senior associate Maria Cristina Conte (tax).