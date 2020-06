LCA e Grimaldi nell'investimento AVM Gestioni SGR nell'Istituto De Filippi

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni e Martina Lacalamita, ha assistito AVM Gestioni SGR nel completamento di un'operazione di investimento, attraverso il Fondo Talent EuVECA, nell'Istituto De Filippi, scuola alberghiera paritaria di Varese fondata nel 1950.



L'operazione è funzionale alla creazione di un polo di eccellenza nell'Education per il Food, Wine & Hospitality, che ambisce ad affermarsi come player di riferimento nazionale e internazionale nella formazione professionale specifica per la filiera alimentare.



L'Istituto De Filippi è stato assistito dall'advisor finanziario Terzi & Partners, mentre per gli aspetti legali da Grimaldi Studio Legale, con un team composto da Riccardo Bovino e Giada Salvini.

Per il Fondo Talent EuVECA, il progetto ha l'obiettivo di consolidare lo sviluppo di un'attività reputata in grande evoluzione potenzialmente pro-ciclica, quale la formazione. L'operazione è stata gestita dalla prof.ssa Giovanna Dossena (Presidente di AVM Gestioni SGR) e dal dott. Alberto Stanghellini.