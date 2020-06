GITTI and Partners al fianco di FII SGR nel lancio del Fondo FIMiC

Lo Studio Legale associato Gitti and Partners, con un team coordinato dal Managing Partner Gregorio Gitti, composto dai Partner Daniele Cusumano, Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, e dal Counsel Pietro Massimo Marangio (che si sono occupati, rispettivamente, degli aspetti di diritto societario e private equity, di diritto tributario e di tutti i profili regolamentari) ha assistito il Fondo Italiano d'Investimento SGR nel lancio del nuovo fondo comune d'investimento mobiliare alternativo (FIA), riservato a investitori professionali e denominato "Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita" – FIMiC.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Italiano d'Investimento SGR, presieduto da Andrea Montanino e guidato dall'Amministratore Delegato Antonio Pace, ha approvato, in data 28 maggio u.s., il regolamento di FIMiC, veicolo che , attraverso investimenti di minoranza nel capitale delle società target, ha l'ambizione di occupare un ruolo di primo piano nel sostegno alle imprese italiane caratterizzate da un fatturato annuo indicativamente compreso tra i 20 e i 250 milioni di euro, con una buona solidità patrimoniale, redditività attuale e prospettica, e da ambiziosi piani di sviluppo (sia per linee interne sia per linee esterne). Il Target Commitment del Fondo è stabilito in 800 milioni di euro e il primo Closing in 400 milioni.