Orrick con Foresight per il rifinanziamento di una pipeline di impianti solari in Sicilia

Foresight Italian Green Bond Fund ha annunciato l'arrangement e la sottoscrizione di un Project bond del valore di 10 milioni di euro, sponsorizzato dal Gruppo Archimede e quotato sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, dedicato ai green bond, per il rifinanziamento di sei impianti fotovoltaici in esercizio in Sicilia, della potenza complessiva di circa 6 MW.

Foresight è stata assistita da Orrick con un team guidato dai Partner Carlo Montella e Raul Ricozzi, in collaborazione con la Special Counsel Celeste Mellone, per gli aspetti di diritto amministrativo, con la Managing Associate Daria Buonfiglio e l'Associate Paola Alberta Esposito per quanto riguarda la contrattualistica di progetto e con gli Associate Marco Donadi, Ignazio d'Andria e Assia Andriani, per la documentazione finanziaria.

Il team di Orrick è stato coadiuvato dal legale interno di Foresight, Avv. Francesco Maggi.

Gli aspetti tecnici sono stati seguiti da Duff&Phelps REAG, con un team guidato da Alessandro Gervasio, responsabile della business unit Renewable Energy.