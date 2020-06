Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 10 anni del Tesoro per 14 miliardi di Euro

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell'emissione di un nuovo BTP benchmark a 10 anni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il sindacato era composto da UniCredit S.p.A, BNP Paribas (London Branch) HSCB France MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A Citigroup Global Markets Ldt Natwest Markets PLC.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dalla counsel Laura Scaglioni, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, Head of Debt Capital Markets Group per l'Italia, coadiuvato dal junior associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.

Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 10 anni, il titolo ha scadenza 01/12/2030 ed è stato emesso per 14 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,520 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,707%.