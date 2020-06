HERBERT SMITH FREEHILLS ASSISTE ACHILLES VACCINES NEL VENTURE LOAN DA PARTE DI EU MALARIA FUND, FINANZIAMENTO RECORD IN FASE "SEED" NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE

Herbert Smith Freehills ha assistito Achilles Vaccines, società biotech specializzata nella ricerca e sviluppo di vaccini contro la malaria e altre gravi malattie infettive, nell'ottenimento del finanziamento di circa 11 milioni di euro finalizzato alla ricerca e sviluppo di un anticorpo monoclonale contro il COVID-19, nonché alla prima fase di tre ulteriori progetti di ricerca e sviluppo di vaccini attraverso l'uso combinato di genomica, matematica avanzata e intelligenza artificiale, al fine di ridurre drasticamente costi e tempi di sviluppo. Il finanziamento, retto dal diritto tedesco essendo il Fondo costituito in Germania, è il primo di 5 finanziamenti annuali da parte di EMF EU Malaria Fund per un importo complessivo di oltre 46 milioni di euro.

L'operazione sarà il più ingente finanziamento mai erogato a start-up italiane del settore biotech.

Il Malaria Fund è finanziato, tra l'altro, da InnovFin EU e European Fund for Strategic Investments, iniziative congiunte della Banca europea per gli investimenti e la Commissione Europea, dalla Bill & Melinda Gates Foundation e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il team di Herbert Smith Freehills, guidato dall'Of Counsel Simone Egidi (in foto), responsabile della practice Banking & Finance dell'ufficio di Milano, ha incluso i Partner Kai Liebrich e Stefanie Herkert e l'Of Counsel Katja Lehr dell'ufficio di Francoforte, per gli aspetti di diritto tedesco, nonché Laura Orlando, Managing Partner dell'ufficio di Milano e responsabile EMEA per l'area Life Sciences e la Senior Associate Sara Balice della practice Intellectual Property, in relazione ai contratti di ricerca e sviluppo e alle tematiche di proprietà intellettuale. Il Partner Mauro Messi dello studio Maisto e Associati ha coadiuvato HSF sugli aspetti fiscali dell'operazione.

Il Malaria Fund è stato assistito dai Partner Arne Klüwer e Dirk-Reiner Voss e le Counsel Verena Etzel e Oda Elmoutaouakil dell'ufficio di Francoforte di Dentons, supportati dal team degli uffici di Milano e Roma di Dentons guidato dal Partner Michele Odello.