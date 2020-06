Orrick e Chiomenti per l'investimento di 360 Capital Partners in Mela Works

Orrick ha assistito 360 Capital Partners in un round seed in Mela Works, assistita da Chiomenti.

Mela Works è una startup che ha sviluppato un'applicazione che consente ai lavoratori impegnati in progetti sul campo, come la realizzazione di grandi opere, cantieri e altri progetti complessi, di collaborare e condividere informazioni in tempo reale

Il team Orrick era costituito da Attilio Mazzilli, partner responsabile del Tech team italiano, dall'of counsel Alessandro Vittoria e dall'avvocato Stefano Pardini, coadiuvati dagli of counsel Flavio Notari per gli aspetti fiscali e dall'associate Alex Sobolev, basato nella sede londinese dello studio, per le questioni di diritto di proprietà intellettuale.

Chiomenti ha assistito Mela Works con un team guidato da Edoardo Canetta e dall'associate Matteo Berti per gli aspetti societari e dal Counsel Antonino Guida con l'associate Antongiuseppe Morgia per gli aspetti fiscali.