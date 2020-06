TeamSystem entra nel capitale di Habble

TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, annuncia l'ingresso in Habble tramite una partecipazione iniziale del 5%, con opzione a salire fino al 60% entro i primi mesi del 2021.



Habble, società partecipata da Gellify Digital Investment, si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una piattaforma in cloud in grado di analizzare in tempo reale tutti gli scambi di comunicazione aziendale, garantendo una precisa consapevolezza dei costi e la loro ottimizzazione. Fondata nel 2012 a Pisa, Habble è stata inserita da Gartner tra i top player Telco Expense Management del 2019.



L'operazione permette a TeamSystem di rafforzare ulteriormente la propria gamma di offerta dedicata alla trasformazione digitale dei professionisti e delle piccole e medie imprese.

L'operazione è stata seguita per TeamSystem dalla direzione interna M&A e dallo studio legale Laward con il socio fondatore Pierantonio Luceri (in foto a sinistra), coadiuvato dal senior associate Alessio Amorelli per gli aspetti giuslavoristici e dall'associate Carlo Filippo Bertero per gli aspetti corporate; i venditori sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, sede di Bologna, con il partner Federico Dettori e i senior associate Rodrigo Boccioletti (in foto a destra) e Matteo Canonico.