Lo studio legale Carone, Minneci & Partners ha assistito il Gruppo CIRFOOD nell'operazione di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica che quest'ultimo ha perfezionato con il Gruppo Feltrinelli.

"Lo studio legale Carone, Minneci & Partners ha assistito il Gruppo CIRFOOD, una delle maggiori realtà imprenditoriali italiane ed europee attive nella ristorazione collettiva e commerciale, nell'operazione di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica che quest'ultimo ha perfezionato con il Gruppo Feltrinelli. In esito all'operazione, la divisione Antica Focacceria San Francesco – marchio storico di cucina siciliana - è stata trasferita al Gruppo CIRFOOD mentre l'attività Bistrot Libreria e Caffè La Feltrinelli a marchio "RED" è rimasta in capo al Gruppo Feltrinelli.

Il Gruppo CIRFOOD è stato assistito, per gli aspetti legali, da Marco Carone e Vincenzo Diego Cutugno dello studio Carone, Minneci & Partners e, per gli aspetti fiscali, da Massimiliano Nepi dello studio PNN Associati.

Il Gruppo Feltrinelli è stato assistito, per gli aspetti legali, da Matteo Trapani, coadiuvato da Sergio Mori di Nctm Studio Legale e, per gli aspetti fiscali e la definizione della struttura dell'operazione, da Giovanni Rizzi di Lazzati Rizzi".