Belluzzo International Partners Advisor legale-tributario di Cherry Bay Capital Group nel club deal per l'investimento in Poggipolini SpA

Belluzzo International Partners, con il team composto da Luigi Belluzzo e Giovanna Mazza, è stato l'Advisor legale-tributario di Cherry Bay Capital Group che, attraverso un club deal promosso con un gruppo di investitori privati, ha investito in Poggipolini un importo complessivo di 10 milioni di Euro, di cui parte in acquisto quote e aumento di capitale a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza e parte attraverso un prestito obbligazionario convertibile.



Cherry Bay Capital, player internazionale fondato nel Principato di Monaco e oggi presente in diverse giurisdizioni, è attivo in ambito private capital e nella consulenza patrimoniale dedicata a clienti privati e family office. CBC Group è focalizzato su opportunità di investimento in minoranza in SMEs private europee caratterizzate da un comprovato modello di business e da un posizionamento differenziante, condotte da imprenditori e/o manager di elevato standing, operanti su trend di mercato in crescita, che possono vantare o ambire ad una espansione su scala internazionale. L'investimento è condotto attraverso club deal dedicati a selezionati clienti privati garantendo loro massima trasparenza, flessibilità e totale allineamento di interessi.

Poggipolini è azienda leader nella progettazione e produzione di viteria e componentistica critica in titanio e materiali speciali per l'industria aerospace, automotive e motorsport.



L'azienda, a forte vocazione internazionale, produce circa metà del fatturato all'estero, è certificata Nadcap e parte del programma Elite di Borsa Italiana. Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, ha registrato negli ultimi tre anni una crescita di fatturato del 40%.

Advisor di Cherry Bay Capital Group anche KPMG con un team composto da Massimiliano Di Monaco e Dario Marasco per la due diligence finanziaria, Fabio Avenale e Gabriele Davi, per la due diligence fiscale e Alberto Cirillo e Giovanni Testa per la due diligence legale.



Per la famiglia Poggipolini, Advisor finanziario è stato Scouting Capital Advisors con un team composto da Marco Musiani, Dino Orlandini, e Riccardo Donadel. Advisor sell-side anche BLF Studio Legale con gli avvocati Giuseppe Forni e Giovanni Ludergnani in qualità di advisor legale, e lo Studio Margotto con i professionisti Marcello Margotto e Simona Piermattei.