DWF cresce nell'Insurance con l'ingresso di Andrea Scafidi

DWF cresce nell'Insurance con l'ingresso dell'Avv. Andrea Scafidi in qualità di local partner.

Andrea è considerato uno dei principali specialisti in materia di diritto assicurativo, avendo precedentemente maturato un'esperienza ventennale presso primari studi legali italiani ed internazionali. In particolare, Andrea ha collaborato con lo Studio DLA Piper per gli ultimi 10 anni della sua carriera professionale. Assiste numerose compagnie assicurative e intermediari assicurativi sia nazionali che internazionali, con un particolare focus sulle c.d. financial lines (in particolare, coperture D&O e PI), avendo seguito alcuni dei più rilevanti contenziosi degli ultimi anni in ambito giudiziale e stragiudiziale, sia nazionale che cross-border, con particolare riferimento alla responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti d'azienda, oltre che alla responsabilità civile professionale.

Si occupa inoltre di tematiche compliance aziendale e di corporate governance. In questo ambito presiede o è membro di diversi Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di società italiane e multinazionali, ed è membro del Consiglio Direttivo e Segretario Generale di Nedcommunity, associazione italiana dei consiglieri d'amministrazione non esecutivi ed indipendenti.