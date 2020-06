Eversheds Sutherland Italia rafforza il dipartimento Banking & Finance con l'ingresso del nuovo partner Matteo Catenacci

Eversheds Sutherland Italia rafforza il proprio dipartimento Banking & Finance con l'ingresso dell'avvocato Matteo Catenacci che si occuperà di Financial Services.

L'avvocato Catenacci proviene da Fivelex Studio Legale dove è entrato nel 2014 come Senior Associate e ha maturato un percorso di crescita professionale che lo ha portato nel 2019 alla nomina di Partner. Vanta una consolidata esperienza nella regolamentazione dei settori banking, finance, insurance e asset management. È stato menzionato in Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2018, 2019 e 2020 nell'area banking and finance – bank regulatory.

Marco Franzini, Senior Executive Partner di Eversheds Sutherland Italia e Head del dipartimento Banking & Finance dichiara "Con l'ingresso di Matteo si rafforza una delle aree di attività del nostro studio - l'assistenza nell'industry dei financial services - e continua la crescita e il consolidamento del dipartimento di banking & finance, che ora conta un team di 12 persone. Siamo molto felici che Matteo si sia unito al nostro Studio e ci auguriamo che possa sviluppare un'esperienza di grande soddisfazione professionale".

FIVELEX ringrazia l'Avvocato Matteo Catenacci: ringraziamo Matteo per l'attività svolta con noi in questi anni e per aver contributo alla crescita di Fivelex e gli auguriamo un futuro professionale carico di nuovi traguardi e soddisfazioni