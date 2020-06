Giovannelli e Associati e VISCHER con Ardian Growth nell'acquisizione di una partecipazione in ProduceShop

Giovannelli e Associati ha assistito Ardian Growth, fondo di private equity francese, nell'acquisizione di una partecipazione in ProduceShop, una piattaforma svizzera di e-commerce specializzata nella produzione e vendita di mobili per interni ed esterni in Europa.

Fondata nel 2015, ProduceShop ha un modello di vendita innovativo che consente di combinare

marchi prestigiosi con i propri marchi attraverso strumenti analitici che anticipano le esigenze dei clienti europei. Con questo modello di crescita autofinanziato, la piattaforma di e-commerce è riuscita a triplicare il proprio fatturato in meno di tre anni vendendo oltre il 50% in mercati molto competitivi come Francia, Germania e Regno Unito.

Giovannelli e Associati ha agito quale legal advisor per Ardian Growth, con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dagli associate Paola Cairoli, Matteo Bruni e Claudia Raimondi, oltre al socio Ferrante Paveri Fontana per gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione.

Ardian Growth è stata assistita inoltre, per le tematiche di diritto svizzero, dallo studio VISCHER, che ha agito con un team composto dai partner Gian-Andrea Caprez e Christoph Niederer, coadiuvati dall'associate Seraina Jenny-Tsering.

ProduceShop è stata assistita dallo studio svizzero Bernasconi, Martinelli, Alippi & Partners, con sede Lugano, con team guidato dal partner Fabio Alippi.