L'Aippi sostiene la candidatura di Milano ad ospitare una sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti

Il documento di posizione dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale - Gruppo Italiano

L'Italia è tra i Paesi firmatari dell'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto il 27 febbraio 2013 (ratificato con legge 3 novembre 2016 n. 214) che prevede una divisione centrale a Parigi con sezioni a Londra e Monaco di Baviera.

L'Accordo non è ancora entrato in vigore poiché la Germania non lo ha validamente ratificato. Nel marzo scorso, infatti, la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato nullo l'atto di ratifica per vizio nella procedura di adozione. A sua volta, il Regno Unito ha espresso la volontà di non volere più partecipare al sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti.

In caso di conferma del recesso del Regno Unito, lo Stato membro che dovrà ospitare la prevista sede londinese dovrà essere scelto tra i Paesi con il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente la firma dell'Accordo, ossia il 2012.

Ebbene, uno studio di marzo 2020 del Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo, ha confermato che i tre Paesi con il maggior numero di brevetti europei nel 2012 sono Germania (414 754), Francia (336 434) e Italia (190 000).

Ciò nonostante, Berlino vorrebbe proporre quale soluzione all'impasse istituzionale successiva al recesso di Londra, l'accorpamento - almeno temporaneo - delle competenze tra la sezione di Monaco di Baviera e la sede centrale di Parigi.

Il Gruppo italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale (AIPPI) non è d'accordo con questa linea, ritenendo che l'accorpamento tra Parigi e Monaco di Baviera delle competenze attribuite alla sezione londinese, rappresenterebbe una modifica non concordata e immediata dell'art. 7 dell'Accordo che mal si concilia con le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

In sostanza, il recesso unilaterale di Londra - se confermato – dovrà comportare necessariamente una modifica dell'Accordo concordata con tutti gli Stati Membri. E secondo l'interpretazione più diffusa dell'articolo 89 dell'Accordo, in base al numero di brevetti europei in vigore nel nostro Paese nel 2012, l'Italia è il Paese che dovrebbe essere designato per ospitare la nuova sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.

La risoluzione adottata dall'Aippi nel febbraio 2020 individua come ubicazione ideale di tale sede Milano, che ha una lunga tradizione di capitale economica del Paese nonché di capitale italiana dei brevetti, col numero di depositi più alto della Penisola e la Sezione Specializzata del Tribunale e della Corte d'Appello che gestisce con estrema competenza gran parte del contenzioso brevettuale ed è per questo ben nota anche all'estero.

Milano, peraltro, già ospita una divisione locale del Tribunale Unificato dei Brevetti e garantisce col suo sistema di eccellenza di collegamenti aerei e ferroviari, di trasporti e di accoglienza le condizioni logistiche più favorevoli.

Il Gruppo italiano di Aippi auspica, pertanto, un rapido intervento delle competenti Istituzioni nelle sedi opportune affinché le legittime aspettative nazionali trovino il giusto accoglimento.