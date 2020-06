"La mobilità al tempo del coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il caso Milano", 17 giugno

Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la rubrica InterVenti, dedicato a "La mobilità al tempo del coronavirus. Come è cambiata e come cambierà: il caso Milano". Vi aspettiamo mercoledì 17 giugno, live sui social a partire dalle ore 18.



Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono:



• Michael Castellano: Country Manager Italy presso NIU Technologies

• Marco Granelli: Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano

• Davide Lenarduzzi: Fondatore di Lungs Speak Out

• Josef Morat: Country Manager Italy, Regional Manager Southern Europe - Middle East - Africa presso Zero Motorcycles

• Micaela Vescia: Direttore Affari Legali e Societari di Atm S.p.A.



L'emergenza Covid-19 ha messo a dura prova le città di tutto il mondo, generando ripensamenti nelle abitudini di mobilità e di spostamento dei cittadini. Abbiamo assistito a un drastico calo nell'uso dei mezzi pubblici a causa della riduzione della capacità di trasporto di autobus, metropolitane e tram.



Nel pieno della fase tre è necessario che coloro che devono muoversi per far funzionare la città, lo facciano nel modo più sicuro per loro e per impedire il contagio.



Il Piano di Mobilità post Covid della città di Milano prevede un potenziamento delle due ruote (biciclette, scooter, monopattini), nuove corsie ciclabili, interventi di pedonalizzazione e moderazione del traffico.



L'incontro si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore.



Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna