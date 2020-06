LEGANCE E NCTM NEL FINANZIAMENTO A FAVORE DEL GRUPPO SERIOPLAST

Legance - Avvocati Associati e Nctm studio legale hanno agito in un'operazione di finanziamento in favore di Serioplast Global Services S.p.A. e Serioplast Italy S.p.A (assistito da una garanzia della controllante Old Mill S.p.A), per un importo pari a 77.000.000 Euro. Il finanziamento è volto a supportare, tra l'altro, le società nel piano di investimenti del Gruppo.

Legance ha assistito le banche finanziatrici (Crédit Agricolé Italia S.p.A., Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A.) con un team guidato dal senior counsel Tommaso Bernasconi, con il supporto del senior associate Alessia Solofrano e dell'associate Federico Liberali.

Nctm studio legale ha assistito le società finanziate con un team composto dal Partner Eugenio Siragusa e l'associate Lucia Vittoria Lonoce.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati dal notaio Paolo Divizia dello Studio Farhat & Divizia Notai Associati.