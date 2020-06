Belluzzo International Partners Advisor di Glickon nell'acquisizione della piattaforma Isaak di StatusToday

Ezio La Rosa, Avvocato e Partner nella sede di Londra dello Studio, ha assistito Glickon nell'operazione di acquisizione di alcuni asset strategici di proprietà intellettuale di StatusToday, in particolare la piattaforma Isaak.



Glickon, azienda leader in People Experience – con un fatturato in crescita del 116% e un numero di dipendenti raddoppiato negli ultimi 12 mesi – con l'acquisizione della piattaforma Isaak della società britannica StatusToday migliora in maniera sostanziale la propria offerta di soluzioni volte a migliorare l'interazione tra le organizzazioni e le proprie risorse umane e migliorare il rendimento e la soddisfazione della forza lavoro.



L'integrazione delle soluzioni Glickon con la piattaforma Isaak consentono l'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale alla People Analytics. La piattaforma, infatti, grazie ad una tecnologia basata su Intelligenza Artificiale, è in grado di misurare la collaborazione, il benessere e l'engagement delle persone per migliorare la loro esperienza di lavoro in azienda.



"Stiamo dando un concreto avvio alla fase di crescita di Glickon. L'acquisizione della piattaforma di StatusToday si inserisce nel nostro percorso di espansione e ci fornisce ulteriori innovazioni nel campo della People Analytics. Inoltre, questa prima acquisizione vuole essere uno dei tasselli iniziali per un'espansione all'estero che rappresenta il nostro naturale mercato di riferimento", ha dichiarato Matteo Corte, Chief Financial Officer di Glickon.

"Sono orgoglioso del fatto che la tecnologia proprietaria di StatusToday ora alimenterà l'offerta di Glickon e aiuterà aziende e dipendenti ad essere più obiettivi nel processo decisionale" ha dichiarato Ankur Modi, CEO di StatusToday.