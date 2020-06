BonelliErede ancora con Eurofima nella sottoscrizione di obbligazioni green per investimenti nel trasporto regionale

FS Italiane ha finalizzato con Eurofima, società europea per il finanziamento del materiale ferroviario che ha sede a Basilea, una nuova emissione obbligazionaria in private placement. Sono stati sottoscritti titoli obbligazionari FS per 200 milioni di euro a tasso variabile e scadenza 20 maggio 2030.



L'operazione è destinata alla copertura di investimenti di Trenitalia nel materiale rotabile, impiegato nel pubblico servizio. Eurofima finanzia l'emissione di FS attraverso il proprio programma di green bond, dedicato a investimenti sostenibili nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri, promuovendo in Europa il modal shift to rail.



Il Focus Team Capital Markets di BonelliErede ha assistito Eurofima con un team composto dal partner Massimiliano Danusso e dal senior counsel Francesca Marchetti. Negli ultimi sei mesi BonelliErede ha assistito Eurofima nella sottoscrizione di emissioni obbligazionarie in private placement di FS Italiane per un totale di 600 milioni di euro.