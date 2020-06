UN SOCCORSO DELL'ACCADEMIA ALLE PICCOLE IMPRESE

di Ettore Battelli

Professore di Diritto Privato, Giurisprudenza - Univ. Roma Tre

Il rallentamento economico innescato dalla pandemia, e soprattutto il blocco legale di molte attività al pubblico, hanno azzerato i flussi di cassa delle imprese che, specie se piccole, oggi spesso non hanno la liquidità necessaria per pagare i corrispettivi dovuti per canoni di locazione, forniture, servizi e quant'altro, di cui pure usufruiscono o torneranno ad usufruire. Di qui innumerevoli conflitti, non sempre governati dalle parti con buon senso e talora occasione di veri e propri opportunismi.



Il sostegno che le imprese potranno trovare nell'accesso al credito si sta rivelando quantomeno lento, e così le misure di supporto varate dal governo. Nel frattempo diviene drammatico il problema di preservare i rapporti commerciali, evitare una valanga di recessi e prevenire un collasso generalizzato degli operatori economici minori. Un problema che non è esclusivamente di tutela dei singoli ma prima ancora e soprattutto di preservazione del mercato.



Alcune proposte, che vorrebbero affermare un generale effetto estintivo o sospensivo dell'epidemia sulle obbligazioni d'impresa appaiono non solo non in linea con la legge, ma soprattutto ingiuste verso quei creditori (privati, altre piccole imprese) per i quali la percezione del dovuto concorre alla sussistenza prima che al profitto, e in ogni caso controproducenti da un punto di vista macroeconomico, in quanto bloccherebbero a catena un sistema di scambi già compromesso da quanto sta avvenendo. La commissione insediata dal governo sotto la guida di Vittorio Colao ha posto la questione tra i temi principali del rapporto che sta mettendo a punto.



L'associazione Civilisti Italiani, associazione di categoria dei docenti italiani di diritto civile, si è fatta promotrice di una ricerca, in cui avvalendosi degli studi in materia e di esperienze di altri ordinamenti, tra i quali quello tedesco, viene suggerita al governo, cui il documento è stato inviato, l'adozione di una disposizione dell'emergenza che instauri un sistema di rinegoziazione dei debiti. Il cuore della proposta, come spiega il presidente Aurelio Gentili, consiste nel fatto che la richiesta motivata del debitore renderebbe obbligatorio per il creditore che sia imprenditore non minore un procedimento di rinegoziazione stragiudiziale incentrato su proposte e controproposte adeguate alle circostanze, al fine della riduzione o anche postergazione del debito.



L'emergenza venutasi a determinare, come si afferma nel documento, mette in luce la necessità di una seria riflessione ‘di sistema' sugli strumenti che un ordinamento evoluto dovrebbe porre a disposizione delle parti, e in subordine del giudice, affinché i conflitti d'interesse suscitati dalle sopravvenienze possano essere gestiti anche in una logica non estintiva del contratto. Una logica declinabile in termini diversi (e in un certo senso fungibili) come ‘adeguamento', ‘correzione', o più semplicemente (con l'espressione invalsa nella tradizione civilistica) come reductio ad aequitatem. Indipendentemente dai nomina juris, l'istituto sul quale si incentra la proposta, con evidenza, è quello della rinegoziazione.



L'intervento legislativo proposto attiene, quindi, al tema delle sopravvenienze e dei loro rimedi, e muove da due presupposti.



Il primo, in diritto, è la constatazione che l'attuale legislazione da un lato non possiede già gli speciali rimedi, conservativi e non estintivi, che le particolari circostanze attuali richiedono, e dall'altro non valorizza alcuni istituti, largamente diffusi nell'esperienza di altri Paesi, che si rivelerebbero utili anche al di là della congiuntura economica attuale.



Il secondo, in fatto, è la consapevolezza che, a causa del rallentamento o del blocco degli scambi, le situazioni dei debitori come dei creditori possono essere caso per caso diverse, ed occorre contemperare esigenze contrapposte, in modo funzionale, oggi, al rilancio e, a regime, all'efficienza dell'economia, avendo come ratio di sistema la salvaguardia non solo dei rapporti contrattuali ma la sopravvivenza stessa degli operatori economici vittime della crisi. Soluzioni dei singoli conflitti in termini meramente sospensivi o estintivi, prima facie utili, possono risultare in singoli casi ingiuste e nel quadro macroeconomico controproducenti.



La rinegoziazione immaginata dall'associazione non è affidata alla sola buona volontà delle parti ma stimolata da un incisivo meccanismo di incentivi e disincentivi, che rendono la ricerca di una soluzione concordata non solo la via più equa ma soprattutto la più conveniente per le parti. Sono infatti previsti effetti economici avversi in caso di domande ingiustificate di rinegoziazione, o di rifiuti ingiustificati della proposta o controproposta che, uniti al blocco momentaneo delle azioni del creditore per far valere il credito o sciogliere il contratto, stroncano sia i possibili ricorsi abusivi alla rinegoziazione di chi vuole solo sottrarsi al debito, sia l'opportunismo di chi si arrocca senza giustificato motivo sulla posizione creditoria.



Su questi temi l'associazione dei Civilisti Italiani sta già da tempo lavorando e auspica che compia il suo iter la prevista riforma del codice civile, preannunciata dalla recente "delega al Governo per la revisione del codice civile" (DDL Senato 1151), che in maniera molto opportuna inserisca dopo l'art. 1468 c.c. un nuovo articolo, 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.



Deve essere considerata, anche in un'ottica di diritto della crisi d'impresa oltre di diritto dei contratti, l'opportunità di offrire alle imprese e ai professionisti uno strumento ad hoc quanto mai prezioso e urgente nell'attuale stato dell'economia, valorizzando autorevoli studi come quelli alla base dell'intervento proposto.



Anche alla luce del principio costituzionale di solidarietà, l'adozione secondo buona fede di correttivi concordati servirebbe, soprattutto ai piccoli operatori economici, ad intervenire sui rapporti contrattuali in essere per favorire la rinegoziazione delle proprie obbligazioni nelle forme più opportune e, in definitiva, consentirebbe di sopravvivere alla crisi.



In questa chiave vengono offerte dall'Associazione delle considerazioni di inquadramento dei problemi da affrontare, e poi un concreto suggerimento sull'iniziativa legislativa ritenuta più idonea a risolverli.



Il provvedimento suggerito dall'associazione dei professori civilisti potrebbe dare un buon contributo alla ripresa degli scambi e scongiurare una prevedibile alluvione di contenzioso.