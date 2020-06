Un nuovo partner per Gitti and Partners: Riccardo Sciaudone guida il nuovo dipartimento Antitrust

Gitti and Partners amplia i propri servizi offerti alla propria Clientela con l'apertura del nuovo dipartimento Antitrust guidato da Riccardo Sciaudone



Riccardo Sciaudone ha ricoperto lo stesso ruolo in primari Studi nazionali e internazionali e, in precedenza, ha maturato una significativa esperienza presso la Commissione europea. Nel 2018, è stato nominato membro dell'Advocacy Working Group all'interno dell'International Competition Network.



Il nuovo dipartimento Antitrust si aggiunge a quello Tax, guidato da Diego De Francesco (che ha visto anche da ultimo l'innesto del team di contenzioso fiscale guidato da Marco Ettorre) e Capital Market guidato da Vincenzo Armenio, che lo Studio ha recentemente costituito per rafforzare e completare la gamma di servizi legali offerti in modo integrato ai propri clienti nazionali e internazionali.



«Siamo particolarmente onorati e felici che una professionista dello spessore di Riccardo – hanno affermato Gregorio Gitti, Stefano Roncoroni e Vincenzo Giannantonio, membri del Comitato Esecutivo dello Studio – abbia deciso di unirsi a noi, apportando un contributo di eccellenza in un'area cruciale e delicata per le operazioni straordinarie seguite dallo Studio". "Dopo l'ingresso di Riccardo, peraltro," continuano i tre professionisti, "il nostro Studio continuerà la propria politica di crescita mirata ad attirare professionisti in grado di apportare valore aggiunto allo Studio e ai suoi Clienti".