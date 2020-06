Concilia Lex selezionata dal Ministero di Giustizia per l'analisi dei dati post Covid. Mediazioni: + 70% per contratti, locazioni e forniture nella fase 2

Si riaccende il dibattitto sulla mediazione. Il lungo lockdown seguito alla diffusione del Coronavirus ha messo infatti in ginocchio il sistema giustizia, già in grave difficoltà prima del lockdown ed in attesa di una riforma che stenta a decollare. Accessi contingentati ai palazzi di giustizia, processi telematici che viaggiano a rilento, faldoni che si accumulano ed udienze che subiscono continui rinvii. In uno scenario di grande criticità, è giunta da più parti la richiesta di accelerare i tempi della giustizia ricorrendo a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Nei giorni scorsi il Ministero di Giustizia, che già all'inizio dell'anno aveva riunito attorno al tavolo della concertazione diversi esperti di ADR per trovare nuove soluzioni e disegnare nuovi scenari, ha interpellato alcuni tra i più importanti organismi di mediazione per valutare i numeri della ripresa a seguito dell'avvio della fase 2.

Tra questi Concilia Lex SpA, organismo fondato nel 2011 dall'avvocato Gennaro Cavallaro, con quartier generale tra Nocera Inferiore e Napoli e 58 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. "Abbiamo fornito al Ministero una serie di dati relativi alle nostre ultime settimane di attività, coincise con la fase 2 post lockdown – commenta la Responsabile della Segreteria Nazionale Concilia Lex, dott.ssa Elisa Di Martino -.

Nelle settimane di maggiore criticità, ovviamente, l'attività è stata interrotta ma già dagli inizi di maggio, grazie anche all'incentivazione delle mediazioni per via telematica, si è verificato un incremento significativo delle istanze presentate e delle procedure avviate.

In particolare – prosegue la dott.ssa Di Martino – abbiamo evidenziato una crescita importante, circa 70% rispetto allo stesso periodo del 2019, per controversie che è possibile ricondurre all'emergenza Covid, vale a dire locazioni commerciali e residenziali, inadempimenti contrattuali, inadempimenti su forniture e rinegoziazioni commerciali.

Con i tribunali bloccati e comunque già oberati dal lavoro pregresso, è auspicabile che lo strumento della mediazione possa riuscire a dirimere in modo efficace tali controversie, che possono essere sanate nell'arco di 90 giorni e con un risultato che soddisfa entrambe le parti, senza intasare le aule di Giustizia. Verso questa soluzione pare orientato anche il Governo.

In Senato, infatti, è stato approvato l'esperimento obbligatorio delle controversie in materia di obbligazioni contrattuali riconducibili allo stato di emergenza determinato dalla diffusione del Covid-19".