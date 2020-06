D'Orsogna Dolciaria acquisisce la partecipazione di minoranza detenuta da Simest SpA in D'Orsogna Sweet Ingredients Pvt Limited: Gop e Chiomenti gli advisor

Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Parterns ha assistito D'Orsogna Dolciaria – società del gruppo Barry Callebaut - nella negoziazione e finalizzazione degli accordi per l'acquisto da parte di D'Orsogna Dolciaria della partecipazione di minoranza detenuta da Simest SpA nella società indiana D'Orsogna Sweet Ingredients Pvt Limited, operante nel settore del cioccolato con la produzione di meringhe e altre materie prime.



Per Simest SpA l'operazione è stata coordinata dalla direzione legale interna con il Responsabile Affari Legali e Societari Marco Bellocci, il Senior legal Counsel Francesco Costa ed il Legal Counsel Domenico Pagliuca, coadiuvati da Andrea Sacco Ginevri (in foto a destra), Socio dello studio Chiomenti, mentre il team dello Studio GOP è stato coordinato dal Socio Alfredo D'Aniello (in foto a sinistra), coadiuvato dagli associates Alberto Punzi e Francesca Micocci.



Il perfezionamento dell'operazione è subordinato alle necessarie approvazioni di legge.