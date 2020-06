Orrick con BAPR nel progetto per il sostegno finanziario alle PMI siciliane realizzato con il FEI

Regione Sicilia. Attraverso questa importante operazione, realizzata nella forma tecnica di cartolarizzazione sintetica, che ha visto la concessione da parte del FEI di una garanzia sulle perdite di un portafoglio di crediti già esistenti originati da BAPR e lo stanziamento di fondi FEI e BEI, Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico in combinazione con le risorse del progetto della UE per le PMI "COSME", BAPR potrà erogare circa 200 milioni di Euro di prestiti a piccole e medie imprese con sede in Sicilia.

Il progetto rappresenta una tecnica di finanza strutturata innovativa definita risk transfer, realizzata abbinando i fondi gestiti a livello nazionale o regionale con risorse del programma europeo, oltre che risorse proprie di FEI e BEI.

Nell'ambito di questa sofisticata operazione, Banca AKROS ha svolto il ruolo di advisor finanziario con il team di Securitisation & Structured Solutions parte della funzione Investment Banking guidata da Giuseppe Puccio.

Orrick ha agito con un team guidato dal Partner Patrizio Messina, in collaborazione con il Senior Associate Andrea Cicia e l'Associate Sebastian Roberti