LCA, Grimaldi e Clifford Chance nella business combination fra TheSpac e Franchi Umberto Marmi

LCA Studio legale ha assistito TheSpac, la SPAC italiana promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo con l'avvocato Giovanni Lega e quotata su AIM Italia, nell'approvazione dell'operazione di business combination con Franchi Umberto Marmi, azienda leader nel distretto del marmo di Carrara attiva in particolare nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale espressione del "Made in Italy" e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale e internazionale.

LCA ha operato per conto di TheSpac con un team composto da Benedetto Lonato e Giulia Cerutti, con Giuditta Rege per gli aspetti capital markets e Stefano Giannone Codiglione e Alessia Ajelli per gli aspetti di corporate due diligence.

Franchi Umberto Marmi è stata invece assistita da Grimaldi Studio Legale, per gli aspetti corporate ECM con un team composto da Paolo Daviddi, Donatella De Lieto Vollaro, Monica Ronzitti e Angelica Codazzi.

Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale delle banche coinvolte nell'operazione di business combination, Banca Imi S.p.A. e Mediobanca S.p.A., con un team composto dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e da Mariasole Rinciari.

L'operazione prevede la fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi in TheSpac, all'esito della quale Franchi Umberto Marmi sarà quotata sul mercato AIM. Nell'operazione, la società di proprietà della famiglia Franchi è stata valutata 290 milioni di Euro e TheSpac 60 milioni circa.