WEBIN AR



Giovedì 25 giugno a partire dalle ore 12.00 si terrà il webinar riservato alla stampa "Private equity e M&A: opportunità in tempo di crisi".

Nel corso dell'incontro virtuale sarà presentato il report dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi in collaborazione con Mergermarket e Unquote "An opportunity in crisis", che analizza il mercato del private equity e M&A in Italia per il 2019 e il primo trimestre 2020. Ne discuteranno Gianni Martoglia e Andrea Giardino, rispettivamente Partner ed Equity Partner dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi, e Michele Marocchino, Managing Director di Lazard.



Interverranno:

Gianni Martoglia e Andrea Giardino, Equity Partners dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi

Michele Marocchino, Managing Director di Lazard

Giovedì 25 giugno ore 12.00