Task force Adacta per i finanziamenti alle PMI venete

WEBINAR



L'autocertificazione richiesta agli imprenditori per accedere al Fondo di garanzia anti Covid-19 non risolve il rallentamento nella erogazione dei finanziamenti, a causa dei persistenti rischi penali a carico degli imprenditori e dei funzionari di banca: la realtà di consulenza Adacta ha così attivato una task force per aiutare le imprese venete a ottenere i fondi rapidamente e senza incorrere in sanzioni.

"La Banca d'Italia ha dichiarato che alle imprese italiane è arrivato soltanto il 20% dei finanziamenti attesi per l'emergenza Covid-19: 10 miliardi di euro sui 50 previsti. L'ostacolo principale sta nei rischi penali collegati al merito creditizio dell'azienda e al corretto impiego del finanziamento, non risolti dall'autocertificazione. Cui si sommano anche altri potenziali rischi penali, come per esempio l'indebita percezione di erogazioni e la malversazione", spiegano Angelo Vozza e Alessio Fassanelli, di Adacta.

Al tema è dedicato un webinar, martedì 23 giugno dalle 17.00 alle 18.30, in cui saranno analizzate le norme sui prestiti garantiti dal Fondo Pmi e da Sace, i rischi penali per le imprese nell'accesso ai finanziamenti agevolati, i reati legati al tardivo o mancato pagamento delle imposte e i modelli organizzativi, secondo la norma 231/2001, per la prevenzione dei reati commessi dalle imprese.

Ne parleranno Ilario Novella, Angelo Vozza, Alessio Fassanelli e Mauro Crisci.

Il webinar è gratuito ed è aperto a imprenditori e manager. Per iscriversi scrivere a adacta@adacta.it.