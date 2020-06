GIM LEGAL SI ESPANDE: CARLO DE NITTO PERSONE' NUOVO OF COUNSEL

GIM Legal STA, studio specializzato nella consulenza legale e regolamentare nei settori del banking & finance, insurance, capital market e del real estate, annuncia l'ingresso, in qualità di Of Counsel, dell'Avv. Carlo de Nitto Personè, già socio fondatore dell'omonimo studio legale e tributario di Lecce.



Tramite la collaborazione con l'Avv. Carlo de Nitto Personè, GIM Legal intende perseguire le proprie strategie di crescita, anche grazie al lateral hiring di professionisti particolarmente reputati e conosciuti in territori di interesse per i settori di riferimento dello Studio.



Carlo de Nitto Personè è un professionista esperto di diritto commerciale, societario e immobiliare, che opera nel territorio pugliese con una sede a Lecce.



Ha maturato altresì un'importante esperienza nell'attività giudiziale e partecipa ad arbitrati sia come arbitro, sia come difensore di parte.



È Presidente e componente di Consigli di Amministrazione in società di capitali e consorzi.

Inoltre, è stato componente del REFIL, Centro di Ricerca sull'Economia e la Finanza Pubblica Locale dell'Università degli studi di Lecce, dove è stato anche Docente al Mespul - Master In Economia Dei Servizi Pubblici Locali - con un corso a tema "Legislazione sui Servizi Pubblici Locali".



Affianca da sempre imprenditori e aziende locali anche in investimenti cross border.

"È un piacere entrare a far parte del team di GIM Legal. Oltre alla stima reciproca per le nostre competenze, condivido con questi professionisti gli stessi valori etici e umani. Insieme sarà possibile fare importanti operazioni nel territorio pugliese, a beneficio di una economia che ancora sopravvive al momento attuale, ma carica di potenzialità", dichiara Carlo de Nitto Personè.



"Crediamo fortemente che in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo da qualche mese, sia importante investire nel nostro territorio, supportando anche le aree del Sud Italia, ricche di primarie aziende e imprenditori che vogliono essere parte attiva della ripresa economica e sociale del nostro Paese", aggiunge Alessandro Matteini, equity partner di GIM Legal "per questo siamo molto soddisfatti di avere nella nostra squadra l'Avv. Carlo de Nitto Personè".