Mariano Carozzi nuovo of counsel di Annunziata&Conso Network

Mariano Carozzi è il nuovo of counsel del Network Annunziata&Conso, la boutique specializzata in diritto bancario e dei mercati finanziari, fondata dal Prof.Filippo Annunziata e dall'Avv. Andrea Conso.

Carozzi ha alle spalle oltre vent'anni di esperienza in Banca Sella, che ha lasciato per dedicarsi ad esperienze imprenditoriali in campo fintech, lanciando nel 2008 la prima piattaforma di prestito P2P italiana Prestiamoci (attualmente leader del mercato italiano P2P lending). Nel 2015 è entrato a far parte del Gruppo Sator dove si è occupato dello sviluppo di Tinaba spa, di cui è stato anche Amministratore delegato e Presidente delConsiglio di amministrazione.

Mariano Carozzi è stato anche membro del Comitato investimenti del Dpixel Venture Fund e di Jupiter venture fund e attualmente è partner di due start-up fintech Benifid srle Young srl, dove è anche amministratore.

Già membro dell'American Blockchain Foundation, Carozzi è tra i co-fondatori di Assobit e di ABIE, l'Associazione Blockchain Imprese ed Enti, membro di Confindustria digitale, nonché del comitato promotore del Forum Europeo Blockchain.

In Annunziata&Conso Carozzi si unisce al team di AC Services, guidato da Donato Varani, che proprio di recente ha aperto una nuova sede a Milano. L'obiettivo è di sviluppare nuovi servizi di assistenza alle imprese che operano nel fintech, assicurando la copertura di tutte le competenze legali, societarie e di compliance regolamentare e fiscale, indispensabili agli imprenditori per operare e crescere in sicurezza.

"Mi fa estremamente piacere entrare in una squadra con così grande competenza dove ad una solidissima esperienza giuridica, si affianca una entusiasmante attenzione al nuovo in un contesto che ci chiede di immaginare nuove forme di collaborazione tra industria, finanza e professionisti" - ha dichiarato Mariano Carozzi.

"L'ingresso di un professionista dallo standing di Mariano nel nostro Nertwork è anzitutto motivo di orgoglio. La sua conoscenza dell'industria bancaria, unita alle straordinarie competenze maturate nello sviluppo di progetti fintech nel campo della monetica, dei servizi di pagamento e, più di recente, della blockchain, saprà offrirci le giuste chiavi di lettura per cogliere al meglio le opportunità di un mercato così centrale e di così grande prospettiva per il sistema Italia" ha commentato Andrea Conso.