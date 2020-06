RÖDL & PARTNER AL FIANCO DI DORELAN PER L'APERTURA DELLA CORPORATION USA A MIAMI.

Rödl & Partner ha assistito Dorelan, realtà di primo piano nel settore bedding 100% Made in Italy, nell'apertura della prima filiale in USA a Miami, metropoli di importanza strategica per il business Dorelan in quanto centro mondiale del cruising e punto di riferimen-to per il settore dell'hotellerie.

Per la costituzione di Dorelan USA, Corp., l'azienda forlivese si è affidata all'Avv. Daniele Ferretti, Esq. (New York), Of Counsel North America di Rödl & Partner, che ha curato tutti gli aspetti di assistenza e di consulenza.

La sede di Miami, seconda a livello internazionale dopo quella di Lione in Francia (inaugurata nel 2018), si inserisce nell'ambizioso piano di sviluppo dell'azienda nei mercati internazionali.

Dorelan, in continua crescita, con 250 dipendenti e un fatturato pari a 54.5 milioni di euro, è presente con i suoi prodotti in oltre 10.000 hotel tra Italia ed estero e in circa 50.000 cabine delle più prestigiose compagnie crocieristiche.