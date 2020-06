UGHI E NUNZIANTE ED EY NELL'ACQUISIZIONE DI SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ITALY

Ughi e Nunziante ha assistito Signature Flight Support UK Regions nell'acquisizione da SEA Prime, assistita da EY, del 40% di Signature Flight Support Italy. Con l'operazione, l'acquirente porta al 100% la proprietà dell'asset italiano di cui già possedeva il 60%.

Signature Flight Support è parte di Signature Aviation plc, quotata alla Borsa di Londra che gestisce il più ampio network di terminal di aviazione generale al mondo. In Italia, la società offre servizi per l'aviazione generale con basi negli aeroporti di Malpensa, Linate, Ciampino e Venezia e servizi di supporto in altri scali tra cui Napoli, Bergamo, Palermo, Catania Pisa e Firenze.

SEA Prime, società del Gruppo SEA, tramite il brand Milano Prime è la società leader in Italia nella Business&General Aviation ed è il gestore dei terminal Milano Prime a Linate e Malpensa.

Il team di Ughi e Nunziante è stato guidato dalla partner Francesca Ricci, il team di EY dal partner Christian Busca con l'associate Andrea Lazzaron.

L'operazione è stata curata dal team in house di Signature Flight Support UK Regions con John-Angus Smith, Managing Director Signature Flight Support EMEA, e Catherine Qu, Legal Counsel Signature Aviation EMEA.

Per SEA Prime il team era composto da Pierluigi Zaccaria, responsabile Legal Affairs Gruppo SEA e già Presidente di Signature Flight Support Italy, e Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA Prime, coadiuvati da Maria Liguori, Head of Corporate Affairs & Compliance Legal Counseling S.E.A. e consigliere di amministrazione di SEA Prime.