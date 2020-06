Borgna, CastaldiPartners e Munari Giudici Maniglio Panfili per l'Accordo di Programma di Trieste

Giovanni Borgna ed Andrea Bitetto, insieme a Livia Schizzerotto, General Counsel, per il Gruppo Arvedi, Francesco Munari ed Enrico Castaldi per il Gruppo Icop hanno assistito le parti private per la preparazione del secondo Accordo di Programma per l'attuazione del progetto di riconversione industriale e sviluppo produttivo nell'area della ferriera di Servola - Trieste. Le parti pubbliche intervenute sono Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste.