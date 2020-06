WEBINAR



25 SETTEMBRE, 2-9-16-23-30 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE 2020

WEBINAR



Anche quest'anno l'Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza un Corso di specializzazione e approfondimento dal titolo "Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali". Il corso, giunto alla IV edizione, si articola in sette incontri della durata di tre ore ciascuno (dalle ore 14:30 alle ore 17:30) che si terranno in modalità streaming, ogni venerdì dal 25 settembre fino al 6 novembre 2020, attraverso la piattaforma GoToWebinar.



Si tratta di un fondamentale strumento di approfondimento e aggiornamento specialistico che mira a fornire un quadro interdisciplinare della materia delle migrazioni, attraverso l'analisi non solamente dell'aspetto prettamente giuridico o economico del fenomeno, ma altresì di quello demografico, antropologico, giornalistico, sociologico, medico e psicologico, cercando di giungere a una visione olistica della materia.



Un taglio multidisciplinare di cui si è sentito chiaramente il bisogno, in risposta ai nuovi paradigmi della migrazione e che sarà altresì corroborato da una serie di interventi, interviste e dibattiti con chi opera sul campo, al fine di favorire la partecipazione attiva dei fruitori del corso.

In allegato il programma avanzato del corso, per cui è stato richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.



Le iscrizioni verranno aperte a breve.