DENTONS CON SNAM NELL'ACCORDO CON ADNOC PER ENTRARE NELLE RETI DEGLI EMIRATI ARABI

Lo studio legale Dentons ha assistito Snam che, in consorzio con alcuni tra i più importanti fondi di investimento internazionali, ha raggiunto un accordo con The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), uno dei maggiori operatori energetici al mondo, per un investimento nelle infrastrutture energetiche degli Emirati Arabi Uniti.



L'operazione, una delle più importanti mai avvenute nel settore delle infrastrutture energetiche a livello globale, nonché la prima acquisizione di Snam fuori dall'Europa, è finalizzata all'acquisto del 49% di ADNOC Gas Pipelines che detiene i diritti di gestione, remunerati a tariffa, delle infrastrutture (38 gasdotti) che collegano le attività upstream di ADNOC ai punti di consumo di Abu Dhabi e ai terminali di esportazione e interconnessione verso gli Emirati confinanti.

Il 100% di ADNOC Gas Pipelines è stato valutato circa 20,7 miliardi di dollari (10,1 miliardi di dollari per il 49%) e l'operazione è stata finanziata da un pool di banche internazionali per circa 8 miliardi di dollari.



Dentons ha agito con un team multigiurisdizionale coordinato dalla partner Sara Biglieri e composto: per gli aspetti Corporate e M&A, da Luca Pocobelli (partner), Claudio Segna (counsel), Mhairi Main Garcia (partner, Dubai), Craig Hughson (senior associate, Abu Dhabi) e Stephanie Hawes (associate, Dubai); per il finanziamento e gli altri profili banking & finance, da Alessandro Fosco Fagotto (partner), Franco Gialloreti (counsel), Tommaso Zanirato (senior associate), Giulia Caselli Maldonado (junior associate), Stephen Knight (partner, Abu Dhabi) ed Helen Munro (senior associate, Abu Dhabi).



Per Snam, l'operazione è stata seguita dal general counsel Marco Reggiani con Michela Schizzi, Senior Vice President Regulated Assets Legal Affairs e le senior legal counsel Rosanna Pallotta e Claudia Jolanda Fanelli; la parte legata all'assistenza legale per il finanziamento, sempre insieme a Reggiani, è stata curata da Gloria Bertini, Head Finance and Capital Market Legal Affairs, con Roberta Di Mauro, legal counsel.