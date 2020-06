La crisi di impresa ai tempi del Coronavirus: rischi penali e procedure concorsuali

webinar



Il webinar di The Skill con avvocati, commercialisti e magistrati



Il "mantello" delle norme eccezionali previste dal legislatore per tutelare la continuità d'impresa durante l'epidemia di coronavirus e lo spartiacque con le aziende che si trovavano in preesistente stato di insolvenza, anche non dichiarata. Il rinvio a settembre 2021 dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che avrebbe dovuto partire quest'estate. I profili di rischio penale – anche nell'ambito delle procedure concorsuali – per amministratori, sindaci e banche deputate a concedere i finanziamenti agevolati.

Sono i temi al centro del webinar «Covid-19 e continuità aziendale. Il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza al banco di prova della pandemia» organizzato dallo studio di comunicazione The Skill. L'avvocato Antonio Bana, dell'omonimo studio di penalisti, ha sottolineato le ripercussioni del Covid-19 sul tessuto socio-economico del Paese, che non si esauriranno presto: "E' mutato radicalmente lo scenario, oggi non si può applicare un inquadramento dogmatico della continuità aziendale bensì bisogna parlare di recupero dell'equilibrio economico. Un significato dell'insolvenza e dello stato di crisi che chiama in causa ancora di più il ruolo degli organi amministrativi e di controllo". Andrea Camaiora, Ceo di The Skill, ha evidenziato come "nello spirito del mercato fallire non sia la più fine del mondo, e questo concetto impone anzitutto un cambio di prospettiva lessicale e comunicativa e un approccio strategico che vede insieme commercialisti, comunicatori e legali in un nuovo modo di intendere l'assistenza alle aziende".

Stefania Chiaruttini, dell'omonimo studio di dottori commercialisti, ha avvisato che con l'epidemia "il discorso della crisi d'impresa è diventato difficile da maneggiare". Tra le novità del nuovo codice, che mutua il modello francese, ci sarà "un sistema di allerte in grado di intercettare in anticipo la crisi grazie a una serie di indicatori nella disponibilità del management".

L'obiettivo evidente è non ritrovarsi con una situazione ormai "decotta". Intanto, però, esistono solo misure straordinarie previste dalla normativa anti-Covid 19: "Una sospensione per tutto il 2020 del principio della continuità aziendale, chi la perde ha una sorta di salvacondotto. Così come se le perdite erodono l'intero capitale la società non finisce in liquidazione e non c'è obbligo di ricapitalizzazione". A una condizione, però, spiega Chiaruttini: "Deve esserci un nesso tra conti in rosso ed epidemia. Ne discende la responsabilità degli amministratori di tracciare il percorso – dal ricorso alla Cig al modello 231 - che sarà valutato ex post se l'impresa non si riprenderà. Il bilancio 2019 non cambia per colpa del virus, ma nella nota integrativa andranno inserite spiegazioni". In sostanza, il principio della tracciabilità sarà fondamentale per discolparsi da accuse di abusi.

Alessandro Solidoro, dottore commercialista, ha ricordato la "distinzione fatta, almeno nella prima fase, dal legislatore tra aziende in crisi per Covid19 e aziende in crisi preesistente". Uno spartiacque difficile da tracciare nei fatti perché "già nel 2019 l'economia italiana non era florida né effervescente". Tuttavia, "poiché la franchigia non è assoluta, la diligenza degli amministratori si valuterà ex post con la logica ex ante della tracciabilità delle azioni messe in atto". Positiva la valutazione del rinvio del nuovo codice dell'insolvenza: "E' nato per consentire l'emersione anticipata della crisi, adesso si sarebbe trasformato nel codice della liquidazione delle imprese. C'è un set di norme tecniche e best practice di altissimo livello ma un contesto economico oscuro: non è che le imprese non guadagnano, semplicemente non fanno ricavi".



L'avvocato Martina Emilia Scalia, dello Studio Bana, ha tracciato una panoramica dei profili di responsabilità penale in capo agli imprenditori che chiedono finanziamenti agevolati e, correlativamente, in capo agli esponenti degli istituti di credito che li concedono, evidenziando come tali profili di responsabilità si pongano tra loro in rapporto di proporzionalità inversa: "Il legislatore ha alleggerito gli oneri delle banche, tenute a un'istruttoria solo formale pur in assenza di un vero ‘scudo penale', e appesantito quelli del richiedente, che deve fornire una mole di documenti e autocertificazioni. Quale rilevanza penale ha la falsa attestazione dei requisiti? – spiega l'avvocato Scalia - "Due, tendenzialmente, le possibili fattispecie di reato: falso ideologico di privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Quanto al ceto bancario, al cospetto di una normativa che consente e incentiva l'erogazione di nuova liquidità senza una puntuale valutazione del merito creditizio, l'ipotesi di concorso nei reati di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta per distrazione o per operazioni dolose andrà valutato con estrema cautela".

Infine, Roberto Fontana, sostituto procuratore di Milano nel dipartimento crisi d'impresa, ha inquadrato il fenomeno dal suo punto di vista. Nell'ottica di una Procura che, ricorda l'avvocato Bana, "ha già lanciato l'allarme su possibili distorsioni e rischi penali connessi ai decreti Cura Italia e Liquidità". Secondo Fontana "l'intervento di legge avrebbe dovuto distinguere più chiaramente tra crisi dovute al Covid 19 e crisi preesistenti. Le prime andavano messe sotto una campana protettiva temporalmente più ampia, un blocco generale delle istanze di fallimento per tutto il 2020. Le seconde, invece, avrebbero ricevuto il messaggio forte di poter ricorrere solo ai normali strumenti previsti dalle norme concursuali. Non è stato così e abbiamo un quadro normativo meno netto". Il magistrato avvisa: "Abbiamo già sentore di tentativi di accesso fraudolento alle risorse o di mascheramento del dissesto precedente. Il timore di un uso distorto delle regole non è astratto. Siamo consapevoli che c'è chi già opera in quella direzione". Diversi i profili di reato: falso ideologico per dichiarazioni non veritiere, ad esempio sui dati aziendali, "ma in futuro se la situazione non si chiuderà in bonis e le risorse risulteranno servite a spostare gli equilibri tra creditori, potranno aprirsi altri scenari come la bancarotta semplice o quella preferenziale. E sullo sfondo può profilarsi la norma di chiusura del sistema che riguarda le operazioni dolose".