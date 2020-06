GLI STUDI COINVOLTI NELLA QUOTAZIONE DI GVS SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, CON UN'OFFERTA DA 500 MILIONI DI EURO E UNA CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DI OLTRE 1,4 MILIARDI

GVS S.p.A., società leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di filtrazione nei settori healthcare & life sciences, energy & mobility e health & safety, ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, collocando con successo il 34,9% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 500 milioni, e una capitalizzazione pari a circa Euro 1.426 milioni.

La quotazione di GVS è l'unica IPO sul mercato telematico azionario nel 2020 e la seconda più grande quotazione in Europa in termini di dimensioni dell'offerta per l'anno in corso.

Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito la società GVS S.p.A. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Piero de Mattia (Milano), Ray Simon (New York), Laura Hoyland (Londra) e Inigo Esteve (Londra), la counsel Heidi Schmid (New York) insieme agli associate Robert Becker (Milano), John I. Sanders (Milano), Nicolò Antonio Miglio (Milano), Alessia Aiello (Milano) e Grayson Weeks (New York).

Lo Studio legale internazionale Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e dello Sponsor Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni sull'MTA con un team composto dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, dal counsel Laura Scaglioni e da Pietro Bancalari.